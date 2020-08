Botschaft auf Instagram Halle Berry plädiert mit Oben-ohne-Bild für Selbstliebe

Die Botschaft zu mehr Selbstliebe kommt bei ihren Followern offenbar an. Berry wurde mit zahlreichen Komplimenten überhäuft, unter anderem von Schauspielerin Zoe Kravitz (31), die das Foto mit "WOW" kommentierte. Dass Halle Berry sich pudelwohl fühlt, bewies sie auch an ihrem 54. Geburtstag am 14. August. "54... Das Leben wird besser und besser", schrieb Berry in einem Instagram-Posting. Auf dem dazugehörigen Bild steht die Schauspielerin barfuß auf einem Longboard und dreht sich mit einem Lächeln zur Kamera. Dabei trägt sie lediglich eine Bikinhose mit Blumenmuster und ein weißes, locker sitzendes T-Shirt.