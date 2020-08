Palmen-Mastroianni: Familienmensch und Oldtimer-Liebhaber

Die "Lufthansa" hat von Bunzel, in dessen 25.000 Quadratmeter großer Mega-Gärtnerei am Stadtrand von München auch 35 Künstler in Treibhäusern ihre Ateliers haben, anlässlich der internationalen Auszeichnung für die Kranich-Linie, die Urkunde (damit die größte der Welt), in Natur auf 60.000 Quadratmetern erblühen zu lassen. Neben derartigen Werbeflächen kreiert Heinrich seit 1992 vor allem Kunst mit Gewächsen wie Gerste, Senf, Raps, Viola (für weiß) und Inkarnatklee (rot) für Großbilder von Ugo Dossi oder Hermann Nitsch.