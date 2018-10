Anlässlich des Welttags der seelischen Gesundheit am kommenden Mittwoch weist nun ein Münchner Aktionsbündnis aus Vertretern der Stadt, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen besonders auf die Stigmatisierung psychisch Kranker hin. Zugleich fordert es Nachbesserungen am umstrittenen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz. "Was dabei zum Beispiel nicht abgedeckt ist – aber eine große Problematik –, ist, dass es keine Infrastruktur gibt für Menschen, die eine Krise haben. Dabei könnten diese frühzeitig aufgefangen werden, bevor die Krise zur Krankheit wird", sagt etwa Grünen-Stadtrat Hep Monatzeder als Vertreter der Münchner Zivilgesellschaft. Es müssten mehr Netzwerke und niederschwellige Angebote geschaffen werden.