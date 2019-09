Münsing - Ein nächtlicher Bootsausflug auf den Starnberger See hat am Donnerstag tragisch geendet: Ein 32-jähriger Mann ist laut Polizeibericht dabei gestorben. Er war am Donnerstag mit zwei Bekannten nachts angeln. Das Boot füllte sich aus noch ungeklärter Ursache mit Wasser und kenterte in Höhe des Campingplatzes Ambach bei Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen). Ein 21-jähriger Münchner konnte ans Ufer schwimmen und holte gegen 23 Uhr Hilfe, teilte die Polizei mit.