Mühldorf/Töging - Am Montagmittag erhielt die Einsatzzentrale der Rosenheimer Polizei gegen 12.40 Uhr einen Notruf. Eine Anruferin meldete eine Frau, die bei starker Strömung im Innkanal offenbar in Not geraten war. Die Person im Wasser soll demnach immer wieder untergetaucht sein, bis sie nicht mehr zu sehen war, wie die Polizei mitteilt.