Boote, Boote, Boote Gestern hui, heute pfui: Wo ist Vanessa Paradis' Mode-Geschmack?

Am gestrigen Donnerstag strahlte Vanessa Paradis (45, "Der Auftragslover") auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes noch in einer silber schillernden Traumrobe von Karl Lagerfeld (84). Heute präsentierte sich die Schauspielerin erneut den Fotografen in Südfrankreich. Mit Glamour hatte dieser Auftritt allerdings nur wenig zu tun.