"Boomerang Kids" in Arbeit Devid Striesow dreht neue ZDF-Komödie in München

Drehbeginn für "Boomerang Kids": Wie das ZDF bekannt gab, entsteht derzeit in München und Umgebung eine neue Komödie. In den Hauptrollen der ehemalige "Tatort"-Kommissar Devid Striesow (46), Anja Schneider (43) und Max Schimmelpfennig (24). In der Geschichte zieht ein Ehepaar (Striesow und Schneider) nach dem Auszug der Kinder aus dem Reihenhaus in einem ruhigen Vorort in eine kleine Wohnung in der pulsierenden Großstadt und sieht sich mit neuen Problematiken konfrontiert.