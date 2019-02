"Wenn du dein Leben lang tanzt, wirst du halt nicht so schnell alt"

Was wollen Sie denn auflegen zu Ihrem Jubeltag?

Meine Lieblinge, wie immer halt, aber erst zu später Stunde: "Rip it up" von Bill Haley, "Such a Night" vom Elvis und die Pianonummer "Flip, Flop and Bop" von Floyd Cramer.