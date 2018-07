Daniel Bierofka: "Brutale Entscheidung" gegen Hiller

Am Freitag erklärte Bierofka seine Torhüter-Entscheidung. "Es war eine brutale Entscheidung für das Trainerteam und auch für mich. Henne war den Tick stabiler in der Vorbereitung, und dann muss man einfach nach dem Leistungsprinzip gehen", so der 39-Jährige über das Duell zwischen Bonmann und Hiller.