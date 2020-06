Lewandowski über Müller-Rekord: "Schwer zu vergleichen"

Angesprochen auf den ewigen 40-Tore-Rekord von Gerd Müller antwortete der Bayern-Star: "Ich muss ehrlich sagen, das ist schwer zu vergleichen. Das ist jetzt 40 Jahre her und der moderne Fußball ist ein bisschen anders." Am Ende überwog beim 31-Jährigen der stolz über das Erreichte: "Das was ich erreicht habe, ist trotzdem eine sehr starke Leistung. Es war wirklich stark von uns als Mannschaft. Wir haben 100 Tore geschossen und das zeigt, dass wir wirklich Gas gegeben haben in dieser schwierigen Corona-Zeit."