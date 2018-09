Bombenbauer oder Horror-Film-Freak? Mit Gasmaske und Kunstblut - 37-Jähriger terrorisiert Auloh

Aus Angst vor der Reaktion des 37-Jährigen sollen betroffene Anwohner nicht die Polizei gerufen haben - obwohl dieser auch öfter mit einem Messer bewaffnet in der Gegend unterwegs gewesen sein und Todesdrohungen ausgesprochen haben soll.

Die Frau des Nachbarn sei aufgrund der wiederholten Drohungen massiv verängstigt gewesen. Erst Anfang der Woche hat man vor Gericht ein Kontaktverbot gegen den 37-Jährigen erwirkt. Das Gericht sah es dabei als erwiesen an, dass der Mann unter anderem die Drohung "Ich steche Dich ab" gerufen hat. Auch das Ordnungsamt habe der Nachbar eingeschaltet.





Trotz alledem und der wiederholten Einweisung des 37-Jährigen in das BKH sei es immer wieder zu bedrohlichen Situationen gekommen. Für den Anwohner ist es angesichts dessen nicht nachvollziehbar, wieso der Mann nicht längerfristig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden konnte. "Man ist in so einem Fall darauf angewiesen, dass der Staat einen schützt."

Das Bezirkskrankenhaus als auch das Ordnungsamt waren gestern Nachmittag nicht mehr für eine Stellungnahme zu dem Fall zu erreichen.