Bollywood trifft Fußball Shah Rukh Khan feuert Mesut Özil an

Die Bilder, auf denen alle ein Özil-Trikot hochhalten, hat der Bollywood-Star und Fußballfan Khan via Twitter geteilt. Dazu schreibt er: "Was für ein toller Abend, Glückwunsch an Arsenal. Danke Mesut Özil und Amine Gülse für eure Gastfreundschaft und Liebe. Wir sehen uns bald in Indien!" Klingt fast, als wäre das nächste Treffen schon beschlossene Sache.