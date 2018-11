Fell in den Armen statt Haare auf den Zähnen! Am Dienstagabend eröffneten die Promis die Adventszeit auf Gut Aiderbichl in Henndorf (Flachgau). Bei so viel flauschigen Vierbeinern war gute Laune vorprogrammiert. Selbst Topmodels wie Kate Moss und Naomi Campbell, die in der Branche als schwierig gelten, gingen auf Schmusekurs.