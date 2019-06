Der Fernverkehr werde in nördlicher Richtung über Ansbach und in südlicher Richtung über Bamberg umgeleitet. Für Fahrgäste von Regionalzügen wollte die Bahn einen Schienenersatzverkehr einrichten. Reisende mussten mit Verspätungen von bis zu einer Stunde rechnen. "Wir rechnen damit, dass wir in wenigen Stunden wieder normal fahren können", hieß es seitens der Bahn.