Hachings Ziel ist der Aufstieg in die 2. Liga

Schwabl selbst ist einer der Ankerinvestoren mit 16,66 Prozent der Anteile bei 1,5 Millionen Aktien. Der einstige Löwen- und Bayernprofi strebt durch das Mehr an Geld den Aufstieg an. Schwabl: "Heuer ist die erste Tabellenhälfte das Ziel, ein einstelliger Tabellenplatz. In der Saison 2020/21 ist dann der Aufstieg das offizielle Ziel."