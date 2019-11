Boerne und Thiel im Einsatz "Tatort: Lakritz": So wird der neue Krimi aus Münster

Allerdings werden Münster-Skeptiker ziemlich sicher erneut nicht angesprochen oder gar überzeugt. Dafür ist dieser Krimi in zu typischer "Boerne und Thiel"-Art konzipiert. Das gefällt vielen, aber bekanntlich nicht jedem. Somit wird auch dieser Klamauk-Krimi am kommenden Sonntag wieder funktionieren und viele Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten vereinen und erfreuen. Man darf jedoch getrost die Frage aufwerfen, ob sich die Macher auf Dauer nicht zu sehr auf ihren wohl verdienten Lorbeeren ausruhen. Innovation oder Rollenentwicklung wird nicht gerade großgeschrieben. Doch wie heißt es so schön: Never change a running system.