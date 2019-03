Boerne und Thiel als Erfolgsgaranten "Tatort: Spieglein, Spieglein": Die erfolgreichsten Krimis aus Münster

Ganz konkrete Sorgen um seinen eigenen Gesundheitszustand macht sich derweil Professor Boerne. In Selbstdiagnose musste er feststellen, dass eine Gewebeprobe seiner Leber wohl unumgänglich ist. Deshalb hat er sich umgehend in die Sanusklinik eingewiesen. Da trifft es sich gut, dass er vom Krankenbett aus Untersuchungen im Fall Hölzenbein anstellen kann. Auch, wenn das vom Klinikpersonal gar nicht gerne gesehen wird...

Platz 3: 13,31 Millionen Zuschauer für "Feierstunde" am 25. September 2016

Das Rachegefühl gegenüber Professor Boerne endlich ausleben und diesen ermorden - der Wissenschaftler Professor Götz kann kaum noch an etwas anderes denken. Das verheimlicht er auch seiner Psychotherapeutin Doktorin Adam nicht. Während Boerne gerade die Fördermittel für ein prestigeträchtiges Forschungsprojekt an Land gezogen hat, ist Götz seit Jahren im Labor auf sich alleine gestellt.

Fieberhaft sucht er nach einem Medikament für seine schwerkranke Frau Martina. Doch nachdem sie erschossen in ihrem Rollstuhl aufgefunden wird, ist für Kommissar Thiel der Fall klar: Götz ist dringend tatverdächtig. Zumal Nachbarn beobachtet haben, wie er fluchtartig das Haus verließ. Abends verschafft sich Götz Zugang zu Professor Boernes Feierstunde in einer Gaststätte...

Platz 2: 13,69 Millionen Zuschauer für "Schwanensee" am 8. November 2015

Professor Boerne ist eigentlich schon fast auf dem Weg in den Urlaub, als im Therapiezentrum "Schwanensee" die Leiche von Frau Lux auf dem Grund des hauseigenen Schwimmbades gefunden wird. Kullmann, der wie jeden Morgen dort seine Bahnen gezogen hat, will die Tote nicht bemerkt haben. Schwer vorstellbar, findet Kommissar Thiel. Aber "Schwanensee" ist eine psychiatrische Einrichtung und Kullmann Autist. Der Kreis der Verdächtigen ist zwar klein, die Situation aber unübersichtlich...

Platz 1: 14,56 Millionen Zuschauer für "Fangschuss" am 2. April 2017

Hat sich IT-Experte Sandberg wirklich selbst von seinem Balkon gestürzt? Die Kommissare Thiel und Krusenstern nehmen die Ermittlungen auf. Hinweise auf einen Mord finden Professor Boerne und Assistentin Haller in der Rechtsmedizin auf Anhieb nicht. Aber in der Wohnung des Toten gibt es Hinweise auf einen Einbruch. Jetzt will Thiel endlich mal ins Fitness-Studio, da meldet sich seine Kollegin mit einem dringenden Einsatz. Ausgerechnet in diesem Augenblick steht auch noch eine fremde junge Frau vor der Wohnungstür des Kommissars: Leila behauptet, Thiels Tochter zu sein.

Aber das muss warten. Genauso wie die Vorbereitungen auf die mündliche Jagdprüfung: Boerne will künftig dem Wild in den Wäldern des Münsterlandes nachstellen. Doch erst ist seine Expertise als Rechtsmediziner gefragt. Denn der IT-Experte bleibt nicht das einzige Mordopfer. In einem Gehöft vor den Toren der Stadt wird ein Journalist leblos aufgefunden. Er war bundesweit bekannt für seine hartnäckigen Recherchen - und nahm für seine neueste Story gerade einen einheimischen Futtermittelbetrieb unter die Lupe.