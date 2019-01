Dabei hat die aus dem Irak geflohene Frau niemanden verletzt. Außer sich selbst. Die am Silvesterabend 2017 aus der Hand abgefeuerte Rakete verbrannte ihr einen Teil des Fingers. Aber sie versetzte ihre Umgebung in Panik. Laut Anklage schrien einige der Feiernden, als die Rakete über ihren Köpfen explodierte, andere knieten sich auf den Boden, hielten sich die Ohren zu. Reiner Zufall, dass niemand verletzt wurde. Für sie sei es das erste Mal gewesen, dass sie Silvester gefeiert und eine Rakete abgefeuert habe. Dass diese so dicht über die Köpfe flog, war ein Unfall, sagt sie, keine Absicht.