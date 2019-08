Bodybuilder stirbt mit 78 "Am Boden zerstört": Arnold Schwarzenegger trauert um Franco Columbu

"Ich werde dich immer vermissen", so Schwarzenegger und verspricht, er werde sich um Columbus Ehefrau Deborah und Tochter Maria kümmern, "damit du dich ohne Sorgen ausruhen kannst". Zum Schluss schreibt der Hollywoodstar noch: "Ich liebe dich Franco. Ich werde mich immer an die Freude erinnern, die du in mein Leben gebracht hast, an die Ratschläge, die du mir gegeben hast, und an das Funkeln in deinen Augen, das nie verschwunden ist. Du warst mein bester Freund."