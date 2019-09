Body-Positivity-Bewegung Anuthida Ploypetch und Co.: Diese Promis kämpfen für mehr Selbstliebe

Es ist geradezu eine Bewegung: Body Positivity findet immer mehr Anhänger. Zahlreiche Models und Influencer haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Botschaft von Selbstliebe in die Welt zu tragen. Also die eigenen vermeintlichen Makel schätzen zu lernen und sich so zu akzeptieren, wie man ist - das wollen Menschen wie Angelina Kirsch (31) und Anuthida Ploypetch (21) ihren Followern auf Instagram und Co. vermitteln.