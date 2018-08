Genau das ist es, was 18 Künstlerinnen, die im Rahmen des Festivals ihre nackten Körper zur Schau stellen, provozieren wollen. Es handle sich um die "weltweit einzigartige experimentelle Plattform zur künstlerisch-praktischen Erkundung des gesellschaftlichen Umgangs mit dem nackten Körper. Es schafft sowohl für Performende wie Vorübergehende und Zuschauende ungewohnte Situationen, die das Repertoire eingeübten Verhaltens unterlaufen", heißt es auf der Webseite der Veranstaltung, die behördlich genehmigt ist und bereits, nach 2015 in Biel, zum zweiten Mal in der Schweiz stattfindet.