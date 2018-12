Bodnarchuk mit Premierentor

Doch im zweiten Drittel konzentrierte sich der Triple-Meister auf seine Stärken, Matt Stajan mit dem 1:1 (21.), Frank Mauer legte noch einen drauf (28.). Doch Iserlohn schlug zurück, der Ex-EHCler Jon Matsumoto mit dem 2:2 (31.). In der 42. Minute durften wieder die Münchner jubeln, John Mitchell mit dem 3:2. In der 54. Minute war es Andrew Bodnarchuk, der mit seinem ersten Treffer im EHC-Trikot München das 4:2 bescherte – in Unterzahl! Dylan Yeo sorgte in der 57. Minute noch mal für Spannung, doch erneut Mitchell (60.) machte mit einem Empty-net-Tor alles klar. Am Freitag (19.30 Uhr) steht für den EHC das große vorweihnachtliche Kräftemessen mit Tabellenführer Mannheim an.