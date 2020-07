Bock, Sanders und Culpo "Sports Illustrated Swimsuit" holt gleich drei Beautys auf das Cover

Models feiern wahr gewordenen Traum

Dass mit dem Cover-Shooting für sie wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen ist, bestätigte Bock auf ihrer Instagram-Seite. Sie wurde 2013 von der Zeitschrift als "Rookie of the Year" (dt.: Neuzugang) vorgestellt und hat es mittlerweile ganz nach oben geschafft. Sichtlich glücklich tanzt sie mit dem neuen Heft in der Hand durch ihr Wohnzimmer.