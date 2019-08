Nachdem er genug gebaut hatte, wechselte er in die Gastronomie, landete irgendwann beim Trepperlwirt an der Tegernseer Landstraße und übernahm schließlich den "Zauberwürfel", einen ehemaligen Rocker-Treffpunkt, den er in seiner unnachahmlichen Art umtaufte. Von nun an hieß die Kneipe "Zum Tony’s Stüberl". Warum nicht? Früher gab es in Schwabing ein Lokal, das hieß "Zum Zum". Herzlichen Glückwunsch.