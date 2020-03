Alkohol und Drogen im Spiel

Kurz darauf meldete sich die Ex-Freundin des Unfallfahrers bei der Polizei und gab an, dass sie gefahren sei. Das war jedoch nicht die Wahrheit. Die 33-Jährige verstrickte sich laut Polizeiangaben am Unfallort wohl in mehrere Widersprüche. Warum sie ihren Ex-Freund deckte, wurde schnell klar. Der Mann war bei seinem Unfall nicht mehr ganz nüchtern und hatte 0,44 Promille im Blut. Außerdem schlug ein Drogentest auf Kokain an. Als die Frau von Rettungskräften nach ihrem "Unfall" auf eventuelle Verletzungen untersucht wurde, kam ihr aktueller Freund hinzu und randalierte. Die Polizei musste den 33-Jährigen in Gewahrsam bringen.