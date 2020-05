Prozess nach blutigem Wohnungsstreit in Hausham

Die Anklage spricht von versuchtem Totschlag. Die Frau, Mutter einer fünfjährigen Tochter, hatte sich laut Anklage von dem Koch getrennt. Weil er bereits vor dem Haushamer Vorfall am 21. Juli 2019 wiederholt unter Alkoholeinfluss aggressiv wurde. Doch Peter M. habe ihr die Wohnungsschlüssel nicht geben wollen und konnte deswegen an diesem Abend um 23.30 Uhr in die Wohnung der Schlafenden. Dann kam es zu dem blutigen Streit.