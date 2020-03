Das Opfer hatte zuvor seiner Ex-Freundin Nachrichten geschickt, in denen er Ben B. mehrmals als "Hurensohn" bezeichnete. Am Abend des 10. Mai des vergangenen Jahres besuchte der 20-jährige Cem S. eine Dachauer Shisha-Bar. Gegen 23 Uhr erreichte ihn dort ein Anruf von Ben B., der dann zwanzig Minuten später auch in die Bar kam.