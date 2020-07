Am Freitagabend musste Prinz Joachim von Dänemark in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert werden. Der 51-Jährige befindet sich aktuell im Familienurlaub in Frankreich. Am Donnerstag hatte der dänische Palast noch anlässlich des 18. Geburtstags von Joachims Sohn Felix ein Familienbild gepostet.