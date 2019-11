Blutadler, Source Code, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, NITRO, Source Code, Sci-Fi-Thriller

US-Soldat Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) war gerade noch im Afghanistan-Einsatz, als er sich plötzlich in einem Zug nach Chicago wiederfindet. Ihm gegenüber sitzt eine ihm unbekannte Frau, die ihn zu kennen scheint. Kurz darauf geschieht die Katastrophe, der Zug explodiert und alle Insassen sterben. Doch wieder erwacht Stevens an einem ihm unbekannten Ort, einer Art Kapsel. Eine Frau namens Colleen Goodwin (Vera Farmiga) schaltet sich via Monitor zu ihm und erklärt, dass er sich im Source Code befindet, der es ihm ermöglicht, die letzten Minuten im Körper eines Fremden zu durchleben. Er soll herausfinden, wer hinter dem Terroranschlag steckt, um einen zweiten geplanten Anschlag in Chicago verhindern zu können.