Rücksicht auf die Nachbarn

Sogar außen am Balkon dürfen Mieter Blumenkästen anbringen. "Allerdings müssen die Blumenkästen gut befestigt sein, so dass keine Gefahr von ihnen ausgeht", so Rastätter. Schluss mit lustig ist, wenn durch das Gießen ständig Wasser an der Fassade herunter läuft oder die Nachbarn einen Stock tiefer belästigt werden.