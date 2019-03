München - Frühling ist’s, und die Pflanzzeit steht an. Dabei sind die Blumen auf Balkonen und in den Gärten nicht nur hübsch anzusehen: "Sie können für Insekten eine Art Tankstellen-Netzwerk bilden, wodurch sie sich ernähren können", sagt Hanno Schäfer, Professor für Biodiversität an der TU in Weihenstephan.