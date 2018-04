Niemand außer den Einsatzkräften wird die Übung aus der Nähe beobachten können. Die Polizei will so verhindern, dass taktische Maßnahmen oder Details des Einsatzkonzepts nach Außen dringen und so potenzielle Attentäter Einblick in die Strategie zur Terror-Abwehr bekommen.

Auch am nördlichen Stadtrand ist für die Nacht eine Übung angesetzt. Allerdings ist die weitaus kleiner und wird kaum zu bemerken sein. Eine ähnliche Übung wie kommende Woche in München hat kürzlich in Frankfurt mit 500 Polizisten stattgefunden. Auch in Leipzig gab es ein Anti-Terror-Training. Beide Übungen waren allerdings deutlich kleiner als die nun in München.

