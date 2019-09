München/Neuperlach – Am Donnerstagabend, 19. September, hat die Polizei in Neuperlach einen ungeschickten Einbrecher festgenommen. Gegen 19.30 Uhr rief die Filialleiterin einer Bäckerei aus Perlach die Polizei, als sie Einbruchsspuren an der Tür zu ihrem Lager entdeckte. Laut Polizeibericht wurde das Schloss mit einer Krankenversichertenkarte manipuliert.