Kiefersfelden - Die Pfingstreisewelle hat Autofahrer im Süden Deutschlands hart getroffen. Wegen der Blockabfertigung von Lastwagen an der Grenze zu Österreich stockte der Verkehr am Samstag sowohl auf der Inntalautobahn A93 als auch auf der Autobahn 8. Trotz Vorankündigung gab es Staus von über 30 Kilometern, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Montag sagte.