Danach hätten die Randalierer noch ihre Zerstörungswut an Mülleimern am Bahnsteig ausgelassen, so der Bericht. Beim Eintreffen der Polizei hatte einer der Vandalen noch eine Getränkedose in der Hand, die wohl aus dem Automaten am Gleis stammte. Gegen die drei Randalierer ermittelt nun die Polizei.