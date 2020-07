Blind ermittelt, Das Berginternat, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr,ZDFneo, 8 Mile, Musikdrama

Jimmy "Rabbit" Smith (Eminem), ein weißer Rapper, der von ganz unten kommt und es in einer von Afroamerikanern dominierten Branche schaffen will: Bei seinem ersten "Rap-Gefecht" in einem Underground-Club in Detroit hat Rabbit jedoch so großes Lampenfieber, dass ihm buchstäblich die Worte im Hals stecken bleiben. Seine multikulturelle Clique von guten Freunden glaubt dennoch fest an ihn. Rabbits Selbstbewusstsein wird einer schweren Prüfung unterzogen. Da er sich von seiner Freundin getrennt hat, muss er wieder zu seiner alkoholabhängigen Mutter (Kim Basinger) in den Trailerpark ziehen.