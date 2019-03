Blickfang Wimpernseren: Was bringen die Wachstums-Booster wirklich?

Wie wendet man das Wimpernserum an?

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, wird das Wimpernserum über mehrere Wochen abends nach dem Abschminken aufgetragen. Dabei wird die Flüssigkeit ganz einfach mit dem Applikator am oberen Wimpernkranz (nicht auf den Wimpern!) verteilt. Natürlich funktioniert die Prozedur bei Bedarf auch auf dem unteren Lid. Bevor Sie in der Pflege-Routine mit der Augencreme fortfahren, sollten Sie das Serum kurz einwirken lassen. Und in jedem Fall beschränkt sich die Anwendung auf den rein äußerlichen Gebrauch - eine genaue Gebrauchsanweisung befindet sich meist in der Packungsbeilage des Herstellers. Ist das gewünschte Ergebnis erreicht, reicht es aus, das Serum nur noch alle zwei bis drei Tage aufzutragen.