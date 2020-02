Dazu passend: Die E-Akte, die München einführen soll, fordert Sabine Bär. Denn aktuell würden die digitalen Daten der Stadt für eine leistungsfähige Digitalisierung nicht ausreichen, schätzt Bär ein. "Die Verwaltung in München leidet in vielen Bereichen darunter, dass keine durchgängige E-Akte in der Stadt zur Verfügung steht", sagt Bär. Das gestalte die stadtinterne Datenbeschaffung oft sehr zeitaufwendig.