Blick hinter die Kulissen "Game of Thrones": Das verrät die Doku "The Last Watch"

Den Fans wird zudem nochmals klar gemacht, dass die Kosten für die Serie exorbitant hoch gewesen sind. Produktionsdesignerin Deborah Riley (46) gibt in der Doku an, dass die Ausgaben für Staffel 8 bei knapp 15 Millionen US-Dollar (etwa 13,4 Millionen Euro) oder mehr gelegen hätten - pro Stunde. Dass die Summen so hoch gewesen sind, habe aber auch daran gelegen, dass die Dreharbeiten sehr lange dauerten. Regisseur Miguel Sapochnik (44), der für die Folgen 3 und 5 der Staffel verantwortlich war, erzählt in "The Last Watch", dass die Aufnahmen für die Schlacht von Winterfell ganze 55 Nächte gedauert haben.

Vom Schneemeister und dem Füllen der Leere

Echter Schnee wirbelte dann auch noch den ohnehin straffen Terminplan durcheinander. Eigentlich gab es für die Serie extra den Schneemeister Del Reid, der beispielsweise das Winterfell-Set in Belfast immer mit genügend künstlichem Weiß zu versorgen hatte und in der Doku auch ein wenig über seinen Job plaudert. Dass der Zeitdruck aber nicht nur die in Winterfell gegen die Untotenarmee kämpfenden Helden zunehmend mitnahm, zeigt die Aussage eines Mitarbeiters. Dieser attestiert, dass die Anstrengungen auch Zombies aus allen Crew-Mitgliedern machen würden.

Doch natürlich gibt es in "The Last Watch" auch Szenen, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Als der Cast bei der Leseprobe von Maisie Williams' (22, Arya Stark) Todesstoß gegen den Nachtkönig erfährt, gibt es erst einmal Applaus. Und vielleicht hilft das ja auch den Fans, die innere Leere wieder mit ein wenig Leben zu füllen.