Bleibt Leon in Berlin? Kehrt der "GZSZ"-Star Daniel Fehlow für immer zurück?

Seit 1996 spielt der Berliner Daniel Fehlow (44) mit Unterbrechungen den Fanliebling Leon Moreno in der TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (wochentags, 19:40 Uhr, RTL). Nach seiner Auszeit kehrte er nun in seine angestammte Rolle zurück. Doch wie geht es weiter? Eigentlich wollte Leon für immer in die USA auswandern... Jetzt sprach Fehlow der Schauspieler selbst im Gespräch mit dem Sender über seine mögliche Zukunft und kündigte möglicherweise ein Verbleib in Berlin an.