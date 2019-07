Doch die Stadtwerke verweisen auf die "Systemrelevanz", wollen den Stadtrat jetzt beschließen lassen, den Entscheid zu ignorieren. "Weil der Entscheid mehr als ein Jahr her ist, haben wir aber keine Chance, das Abschalten rechtlich zu erzwingen", sagte Bündnis-Sprecher Thomas Prudlo am Freitag im Gespräch mit der AZ. Dass ein Bürgerentscheid nach so kurzer Zeit ignoriert wird, entsetze ihn. Das habe es in Bayern bei 2000 Bürgerentscheiden noch nie gegeben.