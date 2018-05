Blackout in München Stromausfall legt auch Strafjustiz lahm

Der Verdacht liegt nahe, dass der sonntägliche Stromausfall in der Innenstadt im Strafjustizzentrum an der Nymphenburger Straße, das in den Siebziger gebaut wurde, besonders nachhaltig gewirkt hat. Ein Indiz: Die Uhren sind um 16.10 Uhr stehen geblieben, um diese Zeit fiel in der Maxvorstadt der Strom aus.