Bizarrer geht immer Foltern im TV: Diesen Qualen waren Joko und Klaas bereits ausgesetzt

Klaas Heufer-Umlauf und der "Bagelhead"

2012 fing mit "Joko und Klaas - Das Duell um die Welt" der Wahnsinn an. In Tokio wurde Heufer-Umlauf die Aufgabe gestellt, "zum größten Freak einer japanischen Stadt zu werden". Wie er das schaffen sollte? TV-Kollege Winterscheidt hatte alles organisiert. In einem Untergrundklub wurde Heufer-Umlauf per Injektion Salzlösung unter die Stirnhaut gespritzt. Die Haut blies sich auf und wurde in die Form eines Donuts gedrückt. Damit war die Aufgabe bestanden und Heufer-Umlauf den sogenannten "Bagelhead" nach einem Tag wieder los.