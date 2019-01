Garmisch-Partenkirchen – In der vergangenen Skisprung-Saison wurde das Helden-Epos des Andreas Wellinger geschrieben. Als Gesamtzweiter bei der Vierschanzentournee mit jeweils dritten Plätzen in Innsbruck und Bischofshofen musste er sich am Ende nur Überflieger Kamil Stock (Polen) beugen. Doch bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang war er es, der zum Königsadler mutierte! Gold von der Normalschanze, jeweils Silber von der Großschanze und im Mannschaftsbewerb.