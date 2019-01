München – Bittere Nachricht für den EHC Red Bull München: Der Klub muss in den kommenden Wochen und somit auch im Finale der Champions Hockey League auf Toptorjäger Maximilian Kastner verzichten. Der 26-Jährige erlitt nach Klubangaben am Freitagabend im Spiel gegen die Augsburger Panther (4:1) eine Beinverletzung. Am Sonntag traf der EHC auswärts auf die Straubing Tigers und gewann knapp mit 6:5.