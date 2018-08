Sie waren bei Dreharbeiten für "Rote Rosen", als Ihr Vater im Dezember 2014 starb...

Nicht direkt, ich hatte gerade frei und bin am 19. Dezember abends nach Hause, nach Mallorca, geflogen. Am 21. haben mein Mann und ich uns mit vielen Freunden getroffen, saßen am Hafen mit Fisch und Bier, die Sonne schien, es war ein super Tag. Alles war so perfekt. Ich wollte mich richtig ausruhen, hatte ja gerade sechs Monate die Hauptrolle gedreht. Auf einmal kommt nachts um halb drei die SMS von meinem Bruder John: "Bitte ruf mich sofort an!". Dann begann eine neue Zeitrechnung in meinem Leben. Ich habe komischerweise auch gar nicht geweint. Ich war nur noch im Schockzustand. Mein Mann hat für mich gepackt und ich bin sofort nach Zürich geflogen, um mich von meinem Vater zu verabschieden, der aber schon tot war. Das war natürlich brutal.