Bitte nicht in Russland Robbie Williams und der WM-Auftakt: Was kostet ihn sein Stinkefinger?

Warum hat er das gemacht?

Über die Hintergründe seiner Mittelfinger-Aktion wird im Netz viel diskutiert. Wer sich eine Wiederholung des Auftritts mit Ton ansieht, bemerkt, dass der Sänger seinem Hit eine kurze Textzeile hinzugefügt hat, in der es heißt: "I did this for free." ("Ich habe es umsonst gemacht") Zeitgleich hebt er den Finger. Nun wird spekuliert, ob Williams damit seine Kritiker ansprechen wollte, die ihm vor der Eröffnungsfeier vorgeworfen hatten, dass er mit einem Auftritt in Russland seine Seele verkaufe.