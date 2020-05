München - Hildegard P. (87) sitzt an einem Cafeteria-Tisch im Seniorenwohnheim in der Rümannstraße. Das Fester steht weit offen, draußen steht ihr Adoptivenkel Robert N. (46), sie winken sich selig lächelnd zu. Ähnliches trägt sich an der Agnes-Bernauer-Straße in Laim zu: Dort treffen im Garten Söhne und Töchter ihre Eltern und ältere Männer und Frauen ihre Ehepartner – mit fünf Metern Abstand und einem Zaun dazwischen.