Bist du glücklich?, Der Bachelor, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Ein Mann, 20 Frauen... und ganz viel Herzklopfen: Das Battle um den Bachelor geht wieder los! 20 einzigartige Single-Damen treten diesmal die aufregende Reise an, um dem begehrten Junggesellen den Kopf zu verdrehen. Wer hat die bessere Flirttaktik? Wer schafft es, ihn zu umgarnen? Und: Wer meint es ehrlich und wer will nur spielen? Keine leichte Aufgabe für Mr. Right, genau das in den nächsten Wochen herauszufinden.