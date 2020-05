"Bisschen stolz auf dich!" Sarah Lombardi: Süßes Pärchenfoto mit Julian Büscher

Er kickte schon in den USA und in Kanada

Julian Büscher kickte laut der Webseite seines Vereins TuS Haltern am See unter anderem schon in Washington D.C. und in der kanadischen Premier League. Der 27-Jährige hat demnach zudem ein Fernstudium in International Business abgeschlossen und arbeitet in einer Werbeagentur für Kommunikation und Sport.